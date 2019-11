Interaktivní výstava mapuje nejdelší nepřerušené období existence skautingu nejen v Habartově

Přestože skauting v našich končinách díky snaze Antonína Benjamína Svojsíka vznikl již v roce 1912, mety třiceti let souvislé existence dosáhl až letos. A tak není divu, že tuto příležitost k oslavě si nenechali ujít skauti po celé republice.

Ti všichni si po slavnostním zahájení mohli prohlédnout nejrůznější artefakty a také i na vlastní kůži vyzkoušet lecjaké skautské dovednosti. Výstava je situována v prostorách Městského kulturního střediska v Habartově a její prohlídka těm trpělivějším a vnímavějším zabere určitě dobrou hodinu. Aby se však nejednalo pouze o pasivní a někdy nepříliš zábavné koukání, do celého konceptu bylo zařazeno několik praktických úkolů, ke kterým jsou návštěvníci navedeni prostřednictvím pracovního listu.

Příchozí si vyzkouší třeba zatlouct hřebík, různé uzly, skočit do dálky s krosnou na zádech či správně umístit odznaky na skautský kroj. Památkou na tuto výstavu se jim pak může stát vlastnoručně vyrobená originální placka.

Nechybí však ani spousta předmětů a fotografií a to ať již vytištěných či promítaných, ukázky skautského vybavení a velkým lákadlem je bezesporu i malý improvizovaný tábor se vstupní bránou, podsadovými stany, nástěnkami či kadibudkou.

Tři desítky let jsou mapovány prostřednictvím obrazových panelů, které nechávají nahlédnout do života střediska Dýmka a mimo jiné i formou stručného příběhu a vzpomínek do osudu malého Lukáše, který se z někdejšího vlčete stal až jeho náčelníkem.