Hodonínská průmyslovka je úspěšná i v mezinárodním měřítku

Jak ovlivnilo zapojení do projektů eTwinning žáky a jejich motivaci k učení? „Projekt umožňuje žákům i učitelům pracovat jinak. Vnesl mezinárodní rozměr do našich hodin, umožnil žákům zlepšovat se nejenom v anglickém jazyce, ale také v oblasti IT, a to přirozenou a zábavnou formou. Žáci získali sebevědomí a byli hrdí na svou práci. Mohli tak objevovat řeč našich partnerů a naslouchat jí. Přímý kontakt a inovativní práce s účastníky projektu zvýšila jejich motivaci. To posílilo naše partnerství a přátelství,” dodala mladá angličtinářka.