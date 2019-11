Guru scenáristů a dramaturgů běžně spolupracující s oscarovými tvůrci přijela školit mladé filmaře do Zlína

Proč dorazila Linda Aronson právě do Zlína? „Proč ne?“ směje se. „Před několika lety jsem byla v Praze, líbilo se mi tam, a tak jsem si řekla, že by mohlo být zajímavé přijet se podívat také na to, jak vypadá Zlín – další místo, kde se vzdělávají budoucí filmaři,“ říká Aronson, která současně dodává: „Zdejší studenti jsou nesmírně šikovní a velmi talentovaní. Jen by se měli méně stydět. Když se osmělili, chytře se ptali, výborně fabulovali, byli živí a empatičtí. Dala jsem jim těžké úkoly a oni je skvěle zvládli.“