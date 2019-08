Dopravu v Bohumíně zklidní nový přechod se zpomalovacími semafory

„Obchvatu městské části Skřečoň se v nejbližších letech bohužel nedočkáme. I když s okolními obcemi tlačíme na Ministerstvo dopravy, aby začalo s jeho projektováním, zatím se k ničemu nemá. Proto se postupně pouštíme do vlastních opatření, která by měla vést k bezpečnější dopravě v této části Bohumína. Jsme rádi, že se nám podařilo pro stavbu přechodu a semaforů získat souhlas Ředitelství sinic a dálnic (ŘSD), které je vlastníkem této komunikace I. třídy,“ sdělil bohumínský starosta Petr Vícha.

„Výstavba přechodu, chodníku i semaforů by měla trvat tři měsíce. Pokud nám budou přát klimatické podmínky, mohly by začít lidem sloužit i letos. Pokud to kvůli nepříznivému počasí nestihneme, tak s dokončovacími pracemi budeme pokračovat až příští rok na jaře,“ uvedla Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.