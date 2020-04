Daří se nám vyrobit v průměru 700 roušek denně, říká vedoucí humanitární organizace ADRA

Zvykem naší organizace je pomáhat při každé humanitární katastrofě. Přišlo nám proto zcela přirozené zapojit se i tentokrát a využít toho, že ADRA je síťová organizace a může tak pomáhat po celém světě, včetně ČR. Dobrovolnické centrum ADRA fungovalo v Klatovech už předtím (sídlí v ulici Podbranská 49, bývalá JOKA). Naši dobrovolníci docházejí do Domova seniorů a do nemocnice, což muselo být v současné době pro zákaz návštěv přerušeno. Napadlo nás proto poskytnout s našimi dlouhodobými dobrovolníky pomoc, kde je aktuálně nejvíce potřeba. Proto jsme se spojili s městem Klatovy a začali spolupracovat s Junákem na roznášce nákupů seniorům.

Je pravda, že nedostatek roušek ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách je v současné chvíli největší problém celé pandemie. Proto jsme se i my rozhodli na to reagovat. Roušky ale v žádném případě neprodáváme. Naopak, dodáváme je na území několika okresů zcela zdarma do nemocnic a sociálních zařízení.

Důvody proč někdo chce pomáhat mohou být různé, zvlášť u dlouhodobých dobrovolníků. Ale v takovýchto mimořádných událostech si myslím, že většina se rozhodne stejně jako kdysi sir Nicholas Winton: „Viděl jsem, co je potřeba, tak jsem udělal, co jsem mohl."

V současné době se nám daří vyrobit v průměru 700 roušek denně, což by nebylo možné jen propojením jednotlivých švadlen. Důležitým krokem bylo zavést do procesu dělbu práce a najít prostor pro uplatnění každému, kdo je ochoten se zapojit. Těch lidí je dohromady asi 140. Někdo shání látky, jiný je rozváží, někdo řeže, a nakonec se to dostává k šicím strojům. Vše funguje systémem: ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.