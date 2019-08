Cameron z Venezuely a Valerie z Kalifornie naučí děti na venkově mluvit anglicky

To je jeden z hlavních a viditelných úspěchů Místního akčního plánu Zábřežsko, který čtvrtým rokem funguje na Hanušovicku a Zábřežsku. Projekt pro zvyšování kvality vzdělávání má však řadu dalších aktivit, mimo přednášek a workshopů i zavádění polytechnického vzdělávání nebo zvyšování čtenářské gramotnosti.

„Jde především o spolupráci aktivních lidí – pedagogů, ředitelů, projektových manažerů, rodičů, odborníků např. ze sociální oblasti a zástupců neziskovek, které se věnují dětem. Všichni se společně setkávají, vyměňují si názory na to, co je pro výchovu a vzdělávání současných dětí nejlepší. A také plánují aktivity, které podporují růst kvality vzdělávání – např. systém sdílení zahraničního jazykového lektora nebo podporu výuky legorobotiky na školách i v rámci volnočasových kroužků a hlavně společně dokáží s podporou peněz z EU tyto aktivity v místě realizovat,” popala čtyřletou snahu projektu jeho hlavní manažerka Anna Bartošová.

MAP běží na Zábřežsku od roku 2016, změny jdou pomalu a často chtějí čas. Podle Bartošové například kvalita vzdělávání dnešních dětí na prvním stupni ZŠ se projeví až zhruba za 10 let, podle toho, jak budou třeba úspěšné na trhu práce.

„Domnívám se, že se nám zatím nepodařilo najít skupinu lídrů, lidí, kteří by byli v této oblasti nadšenými odborníky, co dokáží žáky motivovat. Máme zkušenost, že pokud se takoví lídři v regionu najdou, stačí je jen mírně podpořit z našeho projektu a pak už to jde skoro samo. Snad se nám podaří oslovit další odborníky, kteří budou chtít své dovednosti sdílet s ostatními s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání třeba právě v matematice,” doufá Bartošová.