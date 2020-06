Atleti změřili síly na mikromítinku v Ostravě

„Bylo to velmi náročné. Ovšem zaběhl jsem si osobák asi o čtyři desetiny. Byl to první závod v sezóně. První závod po několika měsících, takže jsem spokojený. Vzhledem k tomu, že letos není žádný vrchol, tak nás s trenérem napadlo, že bychom mohli zkusit směřovat to ke dvoustovce a ta dnešní třístovka byl takový test před ní. To byl hlavní záměr - vyzkoušet jak jsem na tom s rychlosti a speciální vytrvalosti, řekl po doběhu Zdeněk Stromšík.