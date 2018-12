Rudolf Voleman, Právo

„Děti už si nepřejí ani tak tablety jako v minulosti, ale spíše hračky, které jsou momentálně v reklamě v televizi,“ všimla si Iva Králová, vedoucí Infocentra s poštovnou. Právě do Božího Daru v Krušných horách dětská pošta se vzkazy Ježíškovi tradičně chodí.

„Nevím, kam ty Vánoce spějí, když tady vidím celé strany vánočních přání. Některé děti píšou, že chtějí pod stromeček dvacet věcí. Rodiče mají asi dost peněz, že mají děti takové představy,“ podivuje se.

„Jsou tam ale i přání, aby se měli všichni rádi a aby byli spolu nebo aby byli zdraví. I takové děti se našly, ale bylo jich letos málo,“ popisovala Králová. „Některé děti psaly Ježíškovi, aby byl na Vánoce sníh,“ hlásila s razítkem v ruce kolegyně Daniela Tautermannová. „A jeden chlapeček si přál, aby byla maminka šťastná, našla si tatínka, aby příští Vánoce už mohli být u stromečku ve třech. Podle písma bych odhadla, že bylo klučinovi osm devět let,“ prozradila Králová. „Další přání bylo, aby se jim narodil sourozenec,“ dodala.

Zvířátka už nefrčí

„Co je zajímavé, že letos si děti téměř vůbec nepřejí zvířata. V minulosti chtěly třeba pejska nebo kočičku, ale to letos skoro nikde nebylo,“ podivovala se.

Na božídarské poštovně se bude razítkovat až do Vánoc. „Letos jsme již orazítkovali 290 kilogramů pošty,“ uvedla Králová, podle které to odpovídá 2417 dopisům a 61 758 pohledům. „Je toho proti loňsku méně asi o sedmnáct kilo,“ pokračovala s vysvětlením, že za tím může být letošní zdražení poštovních známek.

Poslední dny již vánoční pošty k razítkování spíše ubývá. „Chodily dva plné pytle denně, teď už jen půl pytle,“ konstatovala Králová. Pohledy chodí z celé republiky, ale i z ciziny. „Měli jsme tady psaní z Filadelfie, ale také z Nového Zélandu, Jižní Koreje, Tchaj¬-wanu, Austrálie nebo ze Skotska. Hodně toho jde do Ruska, ale nejvíce z ciziny do Německa a na Slovensko,“ prozradila vedoucí poštovny.

Správně otisknout razítko je kumšt

Zaměstnankyně božídarského infocentra používají při razítkování rukavice. „Když je nemáte, udělá se vám otlak na ruce,“ ukazovala Králová. „Razítko nestačí k psaní jen přiložit, ale je třeba jej jakoby zhoupnout, aby se obtiskl motiv celý,“ vysvětlovala Králová. Motivem letošního příležitostného razítka je hvězda s kometou a vánočními dárky ve tvaru srdce s textem Boží Dar.

Mezi počtem dopisů a pohledů a počtem razítek na nich není přímá úměra. „Když je dostatek místa, dáme tam razítka dvě,“ uvedla Králová. „Jenže v otevřených zásilkách chtějí pisatelé navíc i dovnitř Ježíškovo razítko. Když se to na některých přáních spočítá, je to třeba pět razítek na jedno přání. Je to dost práce, ale na druhou stranu to dětem udělá radost,“ uzavřela Králová.