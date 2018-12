Novinky, ČTK

Strom se poprvé rozsvítil v sobotu v 16:30, znovu se tisíce světel rozzáří každou hodinu od 16:30 do 21:30 od soboty až do konce vánočních trhů. Hudební doprovod se bude střídat. Hudbu Karla Svobody po hodině nahradí skladba od amerického skladatele filmové hudby Johna Williamse Somewhere In My Memory.

Strom slavnostně rozsvítili primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a herec Pavel Trávníček. Slavnostní okamžik si nenechaly ujít tisíce lidí, kteří zaplnili i přilehlé ulice, takže Městská policie a Policie ČR některé přístupy na náměstí uzavřela a další lidi nepouštěla.

Zamrzl notebook



Rozsvěcení stromu provázely technické potíže. Napoprvé se tisíce světel nerozzářily, muselo se odpočítávat znovu, strom ale zůstal potemnělý i po druhém pokusu. Rozsvítil se až o chvíli později. „Zamrzl nám bohužel notebook, který to ovládá,” sdělila mluvčí trhů Hana Tietze. V noci pořadatelé rozsvěcení zkoušeli.

Třiadvacetimetrový smrk, který byl na náměstí dopravený na začátku týdne, pochází z Rynoltic v Libereckém kraji. Na zahradě tamního rodinného domu rostl 61 let. Ozdoby nesou motivy z pohádek. Pod stromem je tradiční dřevěný betlém.

Začínají také vánoční trhy



V sobotu započaly také pražské vánoční trhy. Každý den ožije Staroměstské náměstí také kulturním programem. Na pódiu se za 37 dnů konání trhů vystřídá 150 vystoupení. Na náměstí jsou fotokoutky se saněmi nebo Popelčiným střevíčkem. Novinkou letošních trhů je snaha o snížení ekologické zátěže. Kelímky, tácky a tašky jsou z kompostovatelného materiálu.

Bezpečnostní opatření v centru města jsou podobná těm loňským. Na Václavském náměstí a náměstí Republiky přibyly betonové bloky proti vjezdu vozidel, na Staroměstském náměstí bylo změněno rozestavení těchto bloků. Na frekventovaných místech byly posíleny hlídky policie. V Česku stále trvá první stupeň ohrožení terorismem, v roce 2015 kvůli riziku Praha slavnostní rozsvěcení stromku zrušila.

V sobotu se rozsvítil vánoční strom na náměstí také například v Českých Budějovicích, v neděli se pak rozsvítí v Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Zlíně, Trutnově, Vyškově, Kolíně nebo na Pražském hradě, kde zároveň zahájí tradiční sbírku pro SOS dětské vesničky. V Brně září vánoční strom už od pátku 23. listopadu.