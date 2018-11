vor, Právo

Vánoční poštu je možné zaslat na poštu v Božím Daru nebo ji osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky v božídarském infocentru.

„Všechny zásilky určené k orazítkování musejí být opatřené adresou a známkou odpovídající skutečnému poštovnému do místa určení. V prosinci se všechny ofrankované pohledy a dopisy orazítkují příležitostným vánočním razítkem a odesílají se zpět na uvedené adresy,“ připomíná božídarské infocentrum, jak si napsat Ježíškovi o dárek.

„Nejžádanějšími dětskými dárky pro malé slečny jsou panenky, pejsek Peppy, Littlest Pet Shop, Barbie, sada figurek trollů, dětské kuchyňky a hřejiví plyšáci. Mezi nejoblíbenější chlapecké dárky patří pistole Nerf, roboti Transformers, modely technických strojů, elektronická stavebnice nebo stavebnice Merkur, autodráhy a auta na dálková ovládání,“ popisuje infocentrum.

„Mezi společné sny dětí se řadí interaktivní opičky Happy Monkey, Bunchems kreativní sada, chytré telefony, notebooky, tablety, powerbanky, stavebnice Lego, různé společenské hry a knihy,“ pokračuje infocentrum, podle jehož zaměstnanců ale dětská srdce neprahnou jen po movitých darech.

FOTO: Infocentrum Boží Dar

„Malé dušičky si také přejí zdraví, štěstí a lásku pro celou svou rodinu,“ dodávají.

V loňském roce bylo orazítkováno a odesláno 333 kilogramů pošty, což je zhruba 73 493 dopisů a pohlednic. Přitom převažují pohlednice, kterých přichází kolem 85 procent.

Připraveno je k orazítkování už 27,950 kg vánoční pošty, kterou zanechali v Ježíškově schránce na Božím Daru návštěvníci od počátku roku. Dopisy a pohlednice jsou adresovány nejen do ČR, ale i do celého světa, např. do Číny, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Německa, Slovenska, Kanady a USA.