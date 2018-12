Jaké dárky zabodují u dospívajících

Uspokojit touhy a potřeby dnešních dospívajících nemusí být vůbec snadné, zvlášť o Vánocích. Nároky dnešních dětí jednoduše nejsou malé, zvlášť pokud podléhají všemu, co jim marketingový svět nabízí. Touha po zařazení do společnosti dalších dospívajících v nich může probudit různé potřeby. Pokud nepůjde o nic zdraví ohrožujícího, je dobré jim alespoň v něčem vyhovět a udělat jim radost něčím, co je skutečně potěší, ačkoliv se vám osobně bude zdát, že jde o naprosté zbytečnosti.