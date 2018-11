Štěpánka Bínová, Novinky

„Vánoce nemám rád, ale jako dítě jsem je samozřejmě miloval. Nemám totiž rád zimu a ten blázinec okolo. Vadí mi, že obchodní řetězce už na konci září nebo v říjnu dávají vánoční výzdoby a kolekce do obchodů a od patnáctého ledna jsou tam zase velikonoční vajíčka,“ vysvětloval své důvody tvůrce oblíbených pohádek Princezna ze mlejna a Z pekla štěstí.

Jeho odpor k zimnímu období je dokonce natolik velký, že by vždy nejraději odcestoval do teplých krajů.

„Jsem letní typ a funguju na sluneční baterie. Závidím vlaštovkám, které na zimu odlétají pryč, proto jsem se usnesl, že v příštím životě budu vlaštovkou. Ta to tady osmého září zabalí a vrací se až na Velikonoce. To by mi úplně vyhovovalo. Odletěl bych někam za sluncem do Afriky a klidně bych si zazpíval ve stínu pyramidy Nesem vám noviny,“ řekl Troška, který nakonec přečká vánoční humbuk v poklidu svého domova.

„Já si zalezu doma, uvařím si něco dobrého, udělám si čaj a budu číst knížku. Pořád něco čtu, teď mám rozečteno šest knih najednou. Moje byty v Praze a v Hošticích jsou v podstatě obytné knihovny,“ dodal s úsměvem režisér.