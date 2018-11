lin, Novinky

Britská značka plus size spodního prádla, ale i volnočasového oblečení Simple Be se rozhodla tak trochu opřít do konkurenční značky Victoria's Secret. Ta proslula svými světoznámými módními show, kde mají modelky kromě spodního prádla i ladící zdobená křídla, jimž vděčí za svou přezdívku andílci. [celá zpráva]

Do své vánoční kampaně Simple Be obsadila pouze modelky, které módní průmysl běžně označuje slovy plus size. Cílem je poukázat na to, že každá žena může být andílkem, ať se pyšní velikostí S, nebo třeba XXXL.

Focení se zúčastnily i známé dámy v čele s dcerou Davida Hasselhoffa, Hayley, reality star Ashley Jamesovou a dalšími.

Modelka Ashley Jamesová

FOTO: Profimedia.cz

Sestřenice slavných modelek Hadidových Joann Van Den Heriková.

FOTO: Profimedia.cz

Dcera Davida Hasselhoffa, Hayley

FOTO: Profimedia.cz

Značka Simply Be opěvuje ženy všech velikostí.

FOTO: Profimedia.cz