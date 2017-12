„Akci jsme naplánovali na šestou hodinu večer, ale už skoro o hodinu dříve byly kolem betlému hloučky lidí. Tak jsme začali o půl hodiny dříve. Za hodinu si betlémské světlo domů odneslo osmačtyřicet lidí,“ uvedl Vít Martinec, duchovní otec zřízení betlému před svým domem.

Pro příchozí připravil punč, svařené víno i čaj, děti podaroval zdobeným perníkem. „Sám jsem překvapený, jaký je o betlém zájem. Každou chvíli se tu někdo zastaví a okukuje jej. Dokonce sem přišli školáci ve vyučování zpívat koledy. Bylo to nečekané a strašně příjemné,“ dodal.

Především pro radost dětí udělal Vít Martinec před svým domem vyřezávaný betlém. V pátek večer u něj nabízel s betlémským světlem i horké nápoje a perníčky.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Před domem ve Staré Břeclavi měl betlém premiéru vloni. Martincova myšlenka na proměnu dávného snu v realitu, pro radost jeho dětí a koneckonců i všech kolemjdoucích, se začala naplňovat v roce 2014, kdy se domluvil na spolupráci s řezbářem a umělcem Janem Vinckerem z Teplic nad Bečvou.

„V únoru 2015 se v polena proměnily černé topoly, materiál pro budoucí postavy. Do podzimu získaly svou podobu, pak vysychaly a před cestou na jižní Moravu je řezbář vyspravil asi deseti tisíci záplatami. Hotové dílo ochránila vosková lazura. Jak dřevo dozrává, objevují se další praskliny, tak po adventu odvezu figuríny asi znovu k řezbáři na opravu,“ řekl Martinec.

Pro betlémské světlo si řada lidí z Břeclavi přišla k soukromému vyřezávanému betlému Víta Martince.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Letos byl za mistrem řezbářského řemesla pro další figuríny. „Vloni děti říkaly, že by to chtělo další zvířátka. Takže přibydou dvě ležící ovce, beran, dvě malá jehňátka a pes. Domluvili jsme se ještě na andělovi. Ten ale ještě nemá křídla, takže už teď vím, že příští rok bude o další figurínu víc,“ řekl Martinec. Vloni ještě domlouval možnost použít pro betlém pozemek města před domem. Teď už jej získal. Byť no není obvyklá praxe, jednoznačný způsob využití ale obměkčil i zastupitele. „Betlém je tak na mém pozemku. Je to jednodušší, stejně se o něj postarám,“ řekl Martinec.

A ještě jedna věc doprovodila loňskou premiéru betlému. „Už jsme měli sbaleno, když další den jsem našel ve schránce obálku a v ní dva tisíce korun. To mi asi dal někdo příspěvek na údržbu betléma. I při jeho úklidu jsme objevili uvnitř betléma dvacetikoruny a další mince. Nevím, jestli byly pro štěstí, nebo jako příspěvek na betlém,“ řekl jeho stavitel. I vloni mu lidé říkali, že si měl dát k betlému kasičku na příspěvky. „Kvůli tomu jsem jej nedělal,“ dodává.