Eliška Bučková každoročně tráví svátky se svojí rodinou ve Strážnici. Pochází z křesťanské rodiny a svátky velmi prožívá.

„Vánoce trávíme s mojí rodinou, nikdy jsem nebyla jinde a dokud nebudu mít svoje děti, tak se to nezmění. Mám mladší sourozence, jsme křesťanská rodina, jsou to tedy jedny z nejkrásnějších svátků, je to celé kouzelné, dárky nám nosí Ježíšek,” řekla Novinkám modelka.

„V době adventu chodíme do kostela, účastníme se průvodů, kdy se ztvárňuje pro děti betlém, moji rodiče jsou hodně aktivní, pořádají různé akce, milují děti. Chodíme na půlnoční, 25. prosince máme živý betlém v kostele, s cimbálovkou zpíváme vánoční koledy a ztvárňujeme celý betlém,” vypráví.

„Na půlnoční si vezmu něco nového, co jsem dostala od Ježíška, po mši si všichni přejeme hezké svátky, potkám spoustu známých, je to krásné,” dodala Bučková.