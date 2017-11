V dnešní moderní a přetechnizované době si kluci nejraději krátí dlouhou chvíli chytrým telefonem nebo tabletem, a kdyby bylo po jejich, nic jiného by ke štěstí nepotřebovali. Je tedy především na rodičích, aby svou aktivitou a zájmem dětem ukázali i něco jiného, co je může bavit.

Průzkumy ukazují, že nejpodstatnější vliv při rozvíjení představivosti a tvořivosti má právě rodina, proto neusněte na vavřínech a věnujte svým dětem i svůj čas. Zkuste si s nimi občas zahrát nějakou deskovou hru, stavte z kostek, čtěte si spolu, vyprávějte ... budete překvapeni, jak moc vaše děti bude čas strávený s vámi bavit.

Kreativitu lze využít ve všech oblastech lidské činnosti

V každém oboru je kreativita považována za nedocenitelnou vlastnost, protože se dá využít při aktivním, originálním řešení problémů, vymýšlení nápadů a vizí.

Děti, u kterých se podporují tvůrčí schopnosti již v raném věku, jsou vnímavější, nápaditější, oplývají větší spontánností a uměním improvizace. Mají mnohovrstevnatou osobnost. Jsou živější, zvídavé, hranice svých možností neustále posouvají dál, mají odvahu a stále na sobě pracují.

To nejhorší, co můžete jako rodič udělat, je dítě odbývat, či dokonce okřikovat, abyste měli klid. Dětská potřeba ptát se a svět kolem sebe zkoumat všemi smysly je přirozená a my bychom ji neměli potlačovat. Je třeba si uvědomit, že si junior touto formou utváří osobnost, v jejíž společnosti pak prožije celý život.

Volnost pro objevování a tvoření



Zvláště malým dětem je tak třeba dopřát dostatek volného prostoru pro objevování. Ty nejmenší svět nejčastěji zkoumají tím, že vše osahávají a ochutnávají, což se občas bez umazaného oblečení nebo rozbitého kolena zkrátka neobejde.

Absolutní volnost je pochopitelně také na škodu, ale nebuďte přehnaně úzkoprsí a dejte své ratolesti prostor, aby získala s věcmi kolem sebe vlastní, nepřenositelnou zkušenost.

Spíše než „hotové“ hračky tedy kupujte ty, se kterými musí dítě ještě aktivně pracovat – skládat je, stavět, spojovat atd.

Brio Železniční startovací sada, ve které najdete koleje, mašinku s vagónkem, ale také strojvůdce a cestující, a dokonce i tunel a návěstidlo. Postupně je možno vláčkodráhu libovolně rozšiřovat, cena 1349 Kč.

FOTO: archiv firmy

Labyrinth Junior - jedna z nejúspěšnějších deskových her, tentokrát pro všechny malé fanoušky filmu Auta 3. Posouvejte zdi a měňte chodby při cestě za svými automobilovými hrdiny v nesnadném labyrintu napumpovaném benzínem, cena: 679 Kč.

FOTO: Ravensburger

LEGO® City: Mobilní velitelské centrum (doporučená cena 1199 Kč)

FOTO: archiv firmy

Miniaturní model VW Bus, domov surfařů, klasika, symbol svobody a radosti ze života v klasické červené a bílé barvě, včetně surfu na střešním nosiči. Stabilní trojrozměrné vozidlo bez lepení s funkčními otáčejícími se kolečky a nárazníkem, cena 799 Kč.

FOTO: Ravensburger

Netopýr Nocto je náladový, nikdy nevíte, s jakou se probudí. Rád jen tak lelkuje, miluje dlouhé spaní, ale také si rád hraje. Díky svým 50 interaktivním funkcím si s dětmi může zahrát hry, zatančit si a v noci jim ochránit pokoj, cena 1999 Kč.

FOTO: Sparkys

Kluci milují pokusy všeho druhu. S experimentálními sadami od Albi si mohou vyzkoušet experimenty z chemické laboratoře, postavit si vlastní stavební stroje, chovat listonohy v pravěkém akváriu, a ještě mnohem víc, cena od 799 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kurz programování Scratch Starter pro začátečníky či Scratch Learner pro mírně pokročilé. Vánoční balíček - batůžek, unikátní pexeso se Scratch tématikou a poukaz na měsíční či semestrální kurz programování, cena 1400 Kč/měsíc, 5600 Kč/celý semestr.

FOTO: makeITtoday

Kik Policejní stanice, cena 429 Kč

FOTO: archiv firmy

Philips Sonicare For Kids. Sonický elektrický zubní kartáček - odstraní až o 75 % více plaku než kartáček manuální. Udělá většinu práce za dítě, a ještě ho zabaví aplikací s roztomilou postavičkou Sparklyho, který ho učí pečovat o zuby, cena 1599 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dřevěné kostky Krteček 9 ks. Zasouvací dřevěná krabička plná dřevěných kostek s obrázky, cena 199 Kč

FOTO: Bino dřevěné hračky

Lowlands Think Doh Silikonová modelína Dinosauři. Magická silikonová modelína, která neztvrdne, dokud se neupeče, a i po zapečení zůstane pružná. Další výhody: čistá, omyvatelná, antibakteriální, vhodná i pro alergiky, cena 239 Kč.

FOTO: archiv firmy

Lego RC pásový závoďák (42065) s plným ovládáním a motorovým pohonem zvládne jakýkoli terén. Má atraktivní, světle zelenou barvu a dva odolné pásy, které zaručují skvělé manévrování a snadné zvládnutí dálkového ovládání, cena 2399 Kč.

FOTO: archiv firmy

Nechte své děti prožít akci jako ve filmu The Ninjago Movie! Robotický drak Zeleného nindži (70612) čeká na svého jezdce, aby mohli společně vyrazit do bitvy proti největšímu padouchovi Ninjago City – Garmadonovi, cena 1490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dětské horské kolo Specialized Riprock Coaster 12 - má lehký a tuhý rám z hliníkové slitiny A1 Premium Aluminum s pohodlnou geometrií. Kolo má zadní brzdu pro snadné zastavení, široké pláště, které zvyšují stabilitu, cena 5299 Kč.

FOTO: Ski a Bike Centrum Radotín

Aqua korálky, které se nezažehlují - umožňují dětem tvořit mozaiky i 3D modely, které stačí postříkat vodou a nechat je 20 minut schnout, až se spojí. Výsledný výrobek je natolik pružný, že se dá i ohýbat, cena 330 Kč.

FOTO: Aladine

Svetr a mikina v jednom - celorozepínací dětský svetr Loap Kefir je vybavený kapucí, dvěma prostornými kapsami a dlouhým zipem pro snazší oblékání a svlékání. Výborně se hodí na lyžování, turistiku, volný čas i do města, cena 449 Kč.

FOTO: 4camping

Raškovka - čepice, kterou budou nosit naši olympionici v jihokorejském Pchjongčchangu. Koupí čepice navíc přispějete na Českou olympijskou nadaci, která podporuje ve sportu děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, cena 399 Kč.

FOTO: Alpin Pro

Yenkee Ambush Gaming Set 2017 - pro středně pokročilé hráče. Obsahuje programovatelnou myš s nastavitelnou citlivostí až 3200 DPI a RGB podsvícením, unikátně podsvícenou multimediální klávesnici s funkcí Anti-ghosting a Win-lock, sluchátka, cena 1399 Kč.

FOTO: archiv firmy

Nike Jr. Mercurial Victory VI Dynamic Fit FG - kopačky na pevný povrch. Mají minimalistický, texturovaný svršek a inovativní umístění kolíků. Zajišťují neuvěřitelný kontakt s míčem a trakci na krátce střiženém trávníku, cena od 1820 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dětský batoh, Nike Elemental, cena: info v obchodě

FOTO: archiv firmy

Bezdrátový reproduktor SSS 6600N ozvučí menší i větší prostor. Krycí mřížka reproduktoru je potažena prémiovou látkou pro minimální zkreslení zvuku. Systém DSP přináší zcela nové standardy pro dynamiku, čistotu a kvalitu zvuku, cena 2499 Kč.

FOTO: Sencor