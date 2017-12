K Božímu hodu patří také dobré jídlo. V ten den se vždy připravovalo to nejlepší, co domácnost měla – a to byla často husa nebo kachna. Dnes se ve většině rodin podává i kuřecí, krůtí maso či perlička.

K tradičním zvykům patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky a slouží se zde božíhodová vánoční mše.

Betlémy znázorňující narození Ježíška jsou dnes ale k vidění nejen v kostelech. V mnohých městech i vesnicích se stávají v těchto dnech dominantou náměstí. Lidé se zde také setkávají u zpívání vánočních koled.

V západní Evropě a Severní Americe považují za hlavní den Vánoc právě až 25. prosinec. V tento den ráno se tak zde rozbalují i všechny vánoční dárky.

Pověry a pranostiky



Podle lidových tradic se v tento den nesmělo pracovat, nestlala se ani lůžka a nezametala světnice. Lidé měli jen odpočívat.