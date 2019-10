Pavel Jelínek

Jelínek se narodil 31. října 1962 v Olomouci . Absolvoval Střední ekonomickou školu v Olomouci a následně vystudoval Vojenskou fakultu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Tamtéž poté začal na Vojenské fakultě učit. Po 11 letech studia a práce na Slovensku se vrátil do České republiky, celých oněch 11 let sloužil v armádě.

V minulosti byl členem ODS, v roce 2015 vstoupil do hnutí SPD, kde zastává funkci druhého místopředsedy Regionálního klubu SPD Olomouckého kraje. V komunálních volbách v letech 1998 a 2002 kandidoval za ODS do zastupitelstva Olomouce, ale ani jednou neuspěl. Zastupitelem města se stal až ve volbách v roce 2006 a ve volbách v roce 2010 mandát obhájil, a to stále za ODS.