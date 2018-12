Podle deníku The Washington Post (WP) představuje žaloba první významnější snahu amerických úřadů potrestat sociální síť za skandál, který propukl na začátku roku.

„Facebook selhal v ochraně soukromí svých uživatelů a klamal je ohledně toho, kdo měl přístup k jejich datům a jak byla využívána,” citovala média Racineovo prohlášení.

„Facebook vystavil uživatele riziku manipulace, když umožnil společnostem jako Cambridge Analytica a dalším aplikacím třetích stran shromažďovat osobní data bez souhlasu uživatelů,” pokračoval Racine.

Facebook v minulosti vývojářům aplikací pro svou sociální síť umožňoval přístup k informacím nejen o uživatelích dané služby, ale i o jejich přátelích. Cambridge Analytica se ke jménům, oblíbeným stránkám a dalším informacím o údajně až 87 milionech lidí dostala přes aplikaci psychologa Aleksandra Kogana, která se vydávala za obyčejný osobnostní kvíz. Skandál kolem analytické společnosti vyvolal o to větší rozruch, protože podle médií získaná data využila pro cílení politické reklamy, a to i v rámci kampaně současného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Aleksandr Kogan při slyšení v britském parlamentu

FOTO: Handout, Reuters

Podle washingtonské generální prokuratury sběr informací Cambridge Analytica umožnily „laxní dohled a zavádějící nastavení soukromí” na Facebooku. Britská firma pro politické účely získala údaje o více než 340 tisících spotřebitelů v hlavním městě USA. Facebook podle prokuratury porušil pravidla o ochraně místních spotřebitelů, přičemž tento případ považuje jen za „jeden z mnoha příkladů” toho, jak sociální síť náležitým způsobem nechrání data uživatelů. Žaloba také kritizuje skutečnost, že Facebook uživatele o zneužití dat neinformoval, ačkoli jej odhalil už v roce 2015.

„Stížnost procházíme a těšíme se na pokračování našich rozhovorů s generálními prokurátory v hlavním městě i jinde,” reagoval v prohlášení provozovatel sociální sítě.

Agentura Reuters informovala, že firma může za každý prohřešek vůči washingtonskému zákonu o ochraně spotřebitelů dostat pokutu 5000 dolarů (113 tisíc korun). Při zmíněných 340 tisíc poškozených osobách by tedy potenciální trest činil 1,7 miliardy dolarů (38,5 miliard korun).

Facebook v roce 2014 oznámil, že přístup k datům přátel všem vývojářům odebírá. Kvůli zjištěním o aktivitách Cambridge Analytica už ale dostal od britského úřadu na ochranu osobních údajů (ICO) nejvyšší možnou pokutu 500 tisíc liber (14,3 milionu korun). Celou věc také vyšetřuje jeden z výborů dolní komory britského parlamentu, který se kvůli tomu opakovaně pokouší vyslechnout zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg při slyšení v americkém Senátu

FOTO: Leah Millis, Reuters

V USA je však žaloba metropole Washingtonu prvním výraznou odpovědí na tento skandál, který odstartoval letos v březnu reportážemi deníků The New York Times (NYT) a The Guardian. „Mohla by být pro Facebook předzvěstí ještě tvrdších pokut a dalších trestů, jelikož pokračují další vyšetřování na státní i federální úrovni,” napsal WP.

Osoba obeznámená se žalobou ve Washingtonu pod podmínkou zachování anonymity deníku prozradila, že vyšetřování namířená proti Facebooku probíhají hned v několika amerických státech. Podle WP se dále vazbami kalifornské společnosti na Cambridge Analytica už několik měsíců zabývá americké ministerstvo spravedlnosti a Federální komise pro obchod (FTC).

Hodnota akcií Facebooku od začátku středečního obchodování poklesla o několik procent. To může být také důsledkem úterního článku NYT, který popisuje, jak i po roce 2014 Facebook s desítkami firem sdílel mnohé údaje o uživatelích.