Jiří Novotný, Tomáš Reiner, Právo

„O tomto opatření rozhodla evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol. Je to současně uznání profesionality našich dispečerů, kteří teď za své německé kolegy odvádějí práci, již jejich středisko v Karlsruhe nestíhá,“ řekl Právu mluvčí ŘLP Richard Klíma.

Ve vzdušném prostoru ČR byl mimořádně rušný provoz už loni. Zaznamenáno v něm bylo celkem 853 420 letů. Přitom jde o dlouhodobější trend, provoz zde roste rychleji než v jiných částech Evropy. „České nebe tvoří přirozenou spojnici mezi východní a západní Evropou. Navíc letecká doprava zažívá boom, který ještě zvýraznila nynější charterová sezóna. Přitom už v červnu stoupl ve srovnání se stejným loňským obdobím počet letů nad ČR téměř o šest procent. Letošní rok tedy bude určitě opět rekordní,“ uvedl Klíma.

České ŘLP, které sídlí v Jenči u Prahy, je v Evropě jedním z mála, jež loni nezpůsobilo žádné zpoždění letadel. Služby leteckým společnostem nezdražil tento státní podnik už od roku 2009, v souladu s evropskou legislativou je naopak trvale zlevňuje. Pro letecké dopravce je ale český vzdušný prostor atraktivní hlavně kvůli vysoké bezpečnosti a odpovídající kapacitě.

Čeští dispečeři mají respekt



„Bezpečnost provozu musí být pořád na vysoké úrovni. Všechny parametry prokazují, že se nám to daří. Nesporné ale je, že do budoucna bude možné stále hustší provoz zvládat už jen bez ohledu na hranice jednotlivých států, v rámci projektu jednotného evropského nebe,“ zdůrazňuje generální ředitel ŘLP Jan Klas.

ŘLP proto postupně zvyšuje počet leteckých dispečerů. „Máme jich už 250. Ve výcviku je jich rekordní množství a využíváme i těch z regionálních letišť. Cílové číslo jsme si ale nestanovili. Bude to nadále vycházet z aktuálních potřeb,“ řekl Klas.

Profesionální výkony a schopnosti českých dispečerů neunikly generálnímu řediteli Eurocontrolu Eamonnu Brennanovi. Ten na jednání v Bruselu požádal Klase, aby dispečerům ŘLP tlumočil poděkování za jejich kvalitní práci, jíž pomáhají zajistit a odřídit dodatečný provoz, který je do českého vzdušného prostoru směrován z Karlsruhe.

Zatímco v ČR se i přes tento nápor daří enormní požadavky na navigaci zvládat, jinak je tomu v dalších zemích. Jak totiž už před měsícem Brennan upozornil, Evropa zvládá objem letecké dopravy s velkými těžkostmi.

„Náš nejpravděpodobnější scénář vývoje předpovídá každoroční nárůst tohoto objemu o 1,9 procenta do roku 2040. To znamená 16,2 miliónu letů v roce 2040. Ale podle nejkrajnějšího scénáře by to mohlo být až 19,5 miliónu letů,“ varoval Brennan.

„Vezmeme-li náš nejpravděpodobnější scénář, pak tady v 2040 nebude dostatečná kapacita pro přibližně 1,5 miliónu letů nebo chcete-li 160 miliónů pasažérů,“ dodal. Tuto hrozbu podle něj neodvrací ani plánované rozšíření dvaceti největších evropských letišť včetně nejvytíženějšího londýnského Heathrow, která mají zvýšit počet příletů a odletů o 2,4 miliónu.

V Německu, Francii, Velké Británii a Turecku přibude podle projekce Eurocontrolu více než 3000 letů za den.

Zpoždění narůstá



Málo kapacit a personálu v kombinaci se stávkami a nepříznivým počasím letos za prvních pět měsíců způsobil v Evropě citelné prodloužení průměrné doby zpoždění letadel ze 46 vteřin na více než minutu. Problémy s kapacitou a personálem k tomu přispěly ze 45 procent. Týká se to zejména Německa, Francie, Nizozemska a Belgie.

Eurocontrol odhaduje, že do roku 2040 vzroste počet lidí zpožděných na cestě o hodinu až dvě ze současných zhruba 50 tisícdenně na 470 tisíc, přičemž průměrné zpoždění letů v letní sezóně se prodlouží na 20 minut. Před dvěma lety činilo 12 minut.