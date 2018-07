Novinky, ČTK

Detektivové, kteří případ vyšetřují, žádají případné svědky, aby se jim ozvali, uvedl v sobotu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Do rodinného domu ve Smiřické ulici v Praze 9 se dvojice maskovaných pachatelů vloupala v neděli 15. července kolem 22:00. Obyvatelku domu svázali a byt během několika minut prohledali. Kromě šperků si odnesli i medaile za službu vlasti a dvě za zásluhy o obranu vlasti.

Ruský přízvuk



Pachatelé byli při přepadení maskovaní kuklami, na sobě měli černé kombinézy a na rukou rukavice. „K popisu lze tedy uvést pouze to, že to byli muži ve věku do třiceti let, vysocí asi 175 centimetrů a měli hubené postavy," uvedl Daněk. Jeden z lupičů měl na nohou bílé, druhý tyrkysové kropenaté tenisky. Oba měli ruský přízvuk.

Kriminalisté žádají případné svědky, kteří si v neděli 15. července mezi 22:00 a 23:00 všimli v okolí Smiřické ulice v Klánovicích čehokoli podezřelého, aby kontaktovali linku 158. Informace lze podat také přímo kriminalistům na čísle 731 195 199.

Případ vyšetřují policisté jako loupež a porušování domovní svobody. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům až deset let vězení.