Zemřel hollywoodský herec a držitel Pulitzerovy ceny Sam Shepard

Ve věku 73 let zemřel americký dramatik, herec a spisovatel Sam Shepard, který v roce 1979 získal Pulitzerovu cenu za drama Pohřbené dítě. Byl označován za jednoho nejvýznamnějších amerických autorů divadelních her současnosti. O úmrtí v pondělí s odkazem na Shepardovu rodinu informoval deník The New York Times.