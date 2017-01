Hurt je držitelem mnoha cen, včetně Zlatého glóbu za vedlejší roli ve filmu Půlnoční expres (1979) a ceny Britské akademie filmové a televizní tvorby (BAFTA) za celoživotní dílo (2012). Cenu BAFTA získal již v roce 1976 za hlavní roli v životopisném snímku Obnažený státní úředník o Quentinu Crispovi. Pokračování osudů tohoto homosexuálního spisovatele ve filmu Angličan v New Yorku vyneslo Hurtovi v roce 2009 zvláštní cenu na Berlínském filmovém festivalu.

RIP John Hurt, an incredible actor (and doctor). His legacy shall live forever. pic.twitter.com/oiIEjaIUMq