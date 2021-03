Dokonalá zahrada díky skrytému obrubníku

Přírodu nezkrotíte, a když chcete mít upravenou zahradu, stojí to desítky hodin práce. Na jedné straně to vyplejete a na druhé straně můžete začít znovu. Vysypete si okolí keřů kačírkem a než se nadějete, sousední trávník už do něho vyšle svoje zvědy, kteří mezi kamínky zapouštějí houževnaté kořeny. Chtělo by to nějakou hranici. Nějaký obrubník, který by oddělil trávník od záhonů, ale takový, aby nebyl vidět a nepřekážel, až se budete po trávníku prohánět se sekačkou. Zkrátka takový skrytý obrubník.

Realizace skrytého obrubníku. Foto: Amispol

Dobrá zpráva pro vás: Přesně to existuje – skrytý obrubník. Ve skutečnosti je to pás vyrobený z polyetylenu široký dvanáct a půl centimetru a silný čtyři milimetry. Prodává se v různě dlouhých rolích od osmi do pětadvaceti metrů (v pětadvacetimetrové roli dostanete i obrubník o šířce 17 centimetrů). Pás má dva prolisy, které zajišťují jeho ohebnost a zároveň po zabudování do země zabraňují, aby vylezl nad povrch. Jeho aplikace je velice jednoduchá. Rýčem nebo motykou si vyznačíte tvar, který chcete ohraničit, vyhloubíte dvanácticentimetrovou rýhu a pás do ní zatlačíte. Můžete si přitom pomoci gumovou palicí nebo kladivem – materiál to vydrží.

Detail skrytého obrubníku. Foto: Amispol

Při plánování utajených hranic se nemusíte nechat limitovat jejich délkou – pásy skrytého obrubníku lze docela snadno napojovat na sebe. Umožňují to také ony dva prolisy a spoj pak stačí zajistit hřebíkem, který protlučete až do země. Když chcete skrytý obrubník naopak zkrátit, snadno ho ustřihnete zahradnickými nůžkami nebo odříznete pilkou na železo. Pilka na železo je také dobrá, když chcete vytvořit ze skrytého obrubníku ostrý roh – jenom ho lehce naříznete a v ruce ohnete.

Amispol Foto: Amispol

A teď to nejlepší – recyklát polyetylenu zajišťuje zdravotní nezávadnost, UV stabilizátor odolává slunci a kombinace obojího dává materiálu do vínku dlouhou životnost. Výrobce udává, že v zemi vydrží až 30 let. A vzhledem k tomu, že se výrobou skrytého obrubníku zabývá už sedmadvacet let, lze tomuto údaji věřit. Skrytý obrubník v zemi odolává chemickému i mechanickému poškození – to znamená, že mu nevadí používaná hnojiva a ani mu nevadí, když ho přejedete pojízdnou sekačkou nebo poškádlíte strunovým křovinořezem.

Právě teď je ideální čas pustit se do instalace skrytého obrubníku, protože vegetace si teprve protírá oči po zimním spánku a vy jste ze stejného důvodu zajisté plní energie potřebné pro každou změnu.