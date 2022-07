Válečná reportérka: Ukrajinský konflikt už lidi přestává „bavit“

iframe

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak se novináři dostávají k vojákům (05:00)



Motivace českých dobrovolnických vojáků (07:55)

Granát pro novinářku (12.30)



Kde bere novinářka chuť se vracet na Ukrajinu (16:25)



Možnosti pokrývání války z druhé strany (22:35)



Jak chápat realitu války, když jsme na straně Ukrajinců (25:15)

Proč by novináři měli sledovat i ruské zdroje (26:45)

Lenka Klicperová navštívila řadu konfliktů, ten na Ukrajině se ale liší. Mimo jiné i v tom, jaké pozornosti se mu ze strany tuzemských médií dostává. Klicperová souhlasí s varováním odborníků, že veřejnost může referování médií o válce brzy začít nudit.

Vinu za to podle ní nesou i média, která „přepálila“ začátek. „A to, jak byl člověk těmi informacemi přesycený na začátku, způsobí vyhoření mnohem rychleji,“ varuje. Na druhou stranu, bez přibližování konfliktu by ale mohla zeslábnout podpora veřejnosti pomáhat napadené zemi.

Novinářka na volné noze prozradila, že už se několikrát v poslední době stalo, že české redakce odmítly materiály, které na Ukrajině natočila. „Drtivá většina mi řekla, že je Ukrajina nezajímá,“ svěřuje se a poukazuje na to, že novináři na volné noze musejí na Ukrajině hledat co nejatraktivnější náměty, aby redakce vůbec zaujali. To je tlačí do stále nebezpečnějších situací.

Nikdy nevíte, kdy se co stane

Konflikt na Ukrajině Klicperové nejvíce připomíná nedávnou válku v Náhorním Karabachu. Nebezpečí přichází nejčastěji ze vzduchu. „Kdykoliv slyšíte letadla, víte, že jsou nepřátelská,“ vzpomíná novinářka. „Vzduch je nepřátelský prostor,“ dodává s tím, že v Afghánistánu a v Sýrii naopak letadla zajišťovala ochranu a pocit bezpečí.

„Nikdy nevíte, kdy se co stane, kdy na vás začne co padat. Nedá se to dopředu ani zkušeností, ani ničím jiným odhadovat, takže ta válka je v tomto děsivá,“ říká Klicperová o zkušenostech z bombardování na Ukrajině.

K normálním jednotkám je nemožné se dostat

A jak je složité dostat se k vojenským jednotkám u první linie? Klicperová fotila a natáčela u dobrovolnického praporu Karpatská Sič, mimo jiné i s řadou Čechů, kteří tam působí. „Třeba Karpatská Sič v době, kdy jsem tam byla s kolegou Jankem Husárem, ještě nespadala pod ozbrojené síly Ukrajiny,“ vysvětluje novinářka.

Granát pro novinářku

Vojáci se snaží novináře chránit, ač jim mohou být na obtíž, což Klicperová ilustruje následujícím zážitkem: „Zažila jsem tam jednu historku, kdy velitel, když jsme odcházeli z hlavního stanoviště na další pozice (praporu) Karpatské Sič, tak mi úplně smrtelně dával do ruky granát s tím, že se nesmím nechat v žádném případě zajmout Rusy,“ vzpomíná Klicperová.

„V tu chvíli jsem nechápala, jestli se tím granátem mám bránit, nebo jestli je to pro mě nějaká poslední možnost. Jediné, co jsem v tu chvíli věděla, bylo, že ten granát nechci,“ směje se. Velitel trval na tom, že nemůže jít na pozice neozbrojená. Novinářka nakonec granát i přes protesty velitele nechala ukrajinskému kolegovi.

Co je to podcast a proč mu neříkáte česky?

Podcasty jsou záznamy mluveného slova umístěné na internetu, kde si je může kdokoliv přehrát. Plusem podcastů oproti rádiovému vysílání je možnost poslechnout si oblíbený pořad kdykoliv a kdekoliv. Pokud jste zrovna na cestě do práce, na dovolené nebo nechcete večer strávit zíráním na televizi, stačí mít u sebe pouze mobilní telefon, v ideálním případě i sluchátka. Anglické slovo podcast pochází ze spojení slov iPod a broadcast, v češtině pro něj zatím není ustálený ekvivalent. Od loňského roku podcasty vydávají také Novinky.

Klicperová s Husárem na velitele Oleha Kucyna, který nedávno v bojích zahynul, získali před časem kontakt právě od českých dobrovolníků a vyjednali si možnost natáčet. K regulérním jednotkám je ale nemožné se dostat, i kvůli obavě z diverzantů.

Lenka Klicperová je válečná novinářka a fotografka na volné noze. Navštívila Afghánistán, Irák, Sýrii. Spolu s Markétou Kutilovou se vydaly mezi Kurdy bojující proti Islámskému státu. Výsledkem byla kromě reportáží i kniha Islámskému státu na dostřel. Ukrajinu již navštívila dvakrát. Pokud bude válka dál pokračovat, což se jeví jako pravděpodobné, nedokáže si představit, že by neodjela i potřetí.

Anketa Jak se zajímáte o konflikt na Ukrajině? Méně než při jeho vypuknutí. 33.5 % Stále stejně. 36.7 % Více než při jeho vypuknutí. 1.1 % Nezajímám se vůbec. 28.7 % Celkem hlasovalo 810 čtenářů.