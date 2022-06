Pavel Petřikov: Na olympiádě cítil křivdu, děti ho znají jako trpaslíka z Ať žijí duchové

Petřikov patří do generace sportovců, které výrazně ovlivnil bojkot olympiády v Los Angeles v roce 1984. „Byl to šok, ale prosakovalo to už nějaký čas dopředu. U mě to bylo v době, kdy jsem byl na vrcholu,” přemítá v Dobojovánu Petřikov, kterého na další olympiádě v Soulu v roce 1988 dělilo od semifinále 20 vteřin. Nakonec skončil devátý.