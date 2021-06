Všechny nahlas říkáme, že to neděláme, a že každé je dítě jedinečné. Jenže většina z nás to nedokáže dodržet. Porovnáváme své děti s ostatními. A s tabulkami. S námi to dělá i naše rodina, kamarádky a úplně cizí maminky na písku. O tom, zda není porovnávání dětí s ostatními spíš kontraproduktivní si v dalším díle podcastu Pandemické matky sobě! povídají Terka s Luckou.