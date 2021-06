Očima Saši Mitrofanova: Putin chtěl ujistit, že není vrah, ale světový státník

Putin by se necítil dobře uvnitř příběhu o sobě jako o vrahovi. Tento diskomfort se musel napravit. Nápravu mohl provést pouze původce. Jinými slovy Biden musel toto hodnocení odvolat. Dobrovolně by to ale neudělal. Musel k tomu být přinucen. A nakonec přinucen byl. Ve středu Putin na tiskové konferenci s uspokojením sdělil, že mu Biden po vyřčení svých slov o vrahovi volal a došlo ke smazání tohoto incidentu.

Jak by ale k němu mohlo nedojít, když Putin svou pozici podpořil vojsky u hranic Ukrajiny a vojenským cvičením, které rozpracovávalo možný vpád na území tohoto státu? Po uzavření dohody o summitu však Putin část vojsk stáhl. Zbytek tam stejně zůstal, ale už to alespoň nevypadalo jako předvečer Karibské krize-2.

Jinak by na tiskové konferenci neříkal naprosté nesmysly. Alexeje Navalného, jehož jméno Putin nesmí pronést a neporušil toto pravidlo ani v Ženevě, obvinil z toho, že „tento pán vědomě, chci to zdůraznit, ignoroval požadavek zákona a odjel do zahraničí na léčení“. Jednak všichni vědí, že Navalného odvezli do německé kliniky v kómatu, tedy v bezvědomí. A jednak v říjnu 2020 vyprávěl jeden pán o Navalném veřejně toto: „Ihned poté, co se na mě obrátila žena tohoto občana, jsem okamžitě uložil prokuratuře prověřit možnost jeho odcestování do zahraničí na léčení.“