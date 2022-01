Bossing? Častěji to dělají vědomě ženy, tvrdí oběť

Podle průzkumů Filantie je obětí šikany každý desátý člověk. „Domníváme se, že kvůli koronaviru je to číslo mnohem vyšší,“ říká Julie Růžičková s tím, že home office paradoxně prohlubuje komunikační problémy.

„Souvisí to se způsobem zadávání práce. Nesouvisí to jen se sociálním kontaktem,“ vysvětluje s tím, že oběti šikany, které jsou pod dlouhodobým tlakem, se mohou následně potýkat s velkými psychickými traumaty a někdy to skončí až fatálně, tedy sebevraždou.