Nadprůměrné teplo očekávají meteorologové až do poloviny září

„Další dva týdny (od 22. 8. do 4. 9.) vychází nadprůměrné až průměrné. Poslední týden (od 5. 9. do 11. 9.) by měl být teplotně průměrný až slabě nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 12 °C a nejvyššími kolem 23 °C,“ dodali meteorologové.

Co se srážek týče, budou následující čtyři týdny průměrné. Nejvíce by mělo napršet tento týden, úhrny by mohly být až 25 milimetrů. Podobný by měl být poslední týden výhledu (5. 9. až 11. 9.). Ve dvou týdnech mezi nimi by úhrny měly být vždy kolem 12 milimetrů.