Na Německo se valí sníh, dorazí i do Česka

Na Německo se žene masivní sněžení, předpovídá německá meteorologická služba (DWD). Teploty v některých oblastech klesnou až k minus devíti stupňům Celsia. V Alpách by mělo během úterý nasněžit 40 centimetrů a sněžení by se mělo přesunout do nižších poloh kolem 400 metrů nad mořem. Na sníh se musí připravit i Česko.