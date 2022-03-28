Новости с войны в Украине 28.3.2022

БОИ

Тяжелые бои под Изюмом

Продолжаются тяжелые бои в районе Изюма в Харьковской области. По данным вооруженных сил Украины, Россия продолжает атаковать села Топольское, Каменка и Сухая Каменка вблизи города Изюм.

Русские обстреляли автобус с мэром города

Автобус с мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым был обстрелян в субботу вблизи осажденного города Чернигова, куда он вез гуманитарную помощь. Никто не погиб, но несколько человек получили ранения. Автобус был прострелен насквозь, как решето, сказал Марцинкив.

Украинцы захватили российскую систему "Красуха-4"

Украинцы захватили российскую систему радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Об этом свидетельствуют изображения на аккаунтах социальных сетей, посвященных технике, которая была уничтожена или захвачена украинцами.

ЭКОНОМИКА

Русские уже нанесли ущерб более чем на 63 миллиарда долларов

По данным Киевской школы экономики, война в Украине уже нанесла ущерб на сумму более 63 миллиардов долларов (более 1,4 триллиона крон). Эта оценка включает более 4400 жилых зданий, которые были повреждены, разрушены или захвачены российскими войсками, а также 92 фабрики и склада и 378 школ. Также были уничтожены, повреждены или захвачены 12 аэропортов и несколько тепловых и гидроэлектростанций.

ЕС может отказаться от российского газа в течение двух лет

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля, 27 стран смогут отключиться от российского газа в течение двух лет.

СПОРТ

Велосипедист выставит на аукцион олимпийскую медаль для жертв войны

Четырехкратный чемпион мира по велоспорту на время немец Тони Мартин решил выставить на аукцион свою единственную олимпийскую медаль в пользу жертв войны в Украине. За серебро с игр в Лондоне в 2012 году, по данным Bild, он хотел бы получить 20 000 евро (около полумиллиона крон).