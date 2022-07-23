Новости с войны в Украине 23.7.2022

Российские ракеты попали в Одессу

В субботу Россия нанесла ракетный удар по черноморскому порту Одесса. Военные заявили, что в порт попали две российские ракеты «Калибр», еще две были сбиты. Нападение произошло через день после того, как Москва и Киев подписали соглашение об экспорте зерна, которое распространяется на Одессу.

Подписан договор об экспорте зерна из Украины. Договор подписан не между Москвой и Киевом

Представители России и Украины подписали при посредничестве ООН и Турции соглашение, которое должно разрешить экспорт миллионов тонн зерна из украинских черноморских портов. Сейчас они заблокированы из-за нападения России на соседнюю страну. Украина заявила, что не будет ничего подписывать напрямую с Россией, поэтому решением в итоге стало подписание двух зеркальных, но отдельных документов.

Соглашение должно гарантировать безопасный проход торговых судов из украинского порта Одесса и двух других портов, которые в настоящее время отрезаны российской морской блокадой.

МИ-6: Половину российских шпионов уже выслали из Европы

С начала войны в Украине уже выслано около 400 осведомителей российских спецслужб, действующих в Европе под дипломатическим прикрытием. Об этом на конференции по безопасности в Аспене заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур. Такой шаг призван коренным образом снизить шпионские возможности Кремля.

Рейтинг Украины снизился

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг кредитоспособности Украины на три ступени до категории С, что свидетельствует о высокой вероятности дефолта. Это было сделано вскоре после того, как Украина в результате российского вторжения решила попросить иностранных держателей ее государственных облигаций о двухлетней отсрочке погашения. Fitch также прогнозирует, что экономика Украины сократится на треть в этом году в результате российского вторжения.

Россия расширила список «недружественных» стран

Россия добавила пять новых стран в свой список недружественных стран. К Чехии и США присоединились Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Правительство России сообщило на своем сайте, что обновленный список был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу. По сообщению пресс-службы правительства, посольства указанных стран теперь должны будут сократить штат сотрудников.

Россияне уже говорят об аннексии Приднестровья

Руководство сепаратистской Приднестровской Республики, расположенной на территории, принадлежащей Молдове, хочет добиться независимости с последующим присоединением к России. Об этом в интервью российскому госагентству РИА Новости заявил министр иностранных дел сепаратистского региона Виталий Игнатьев. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что они похожи на граждан России и рассмотрят предложение.

Кремль, как и Приднестровская республика, хочет провести референдумы о присоединении к России в сентябре в оккупированных областях востока Украины, включая Донецкую, Луганскую и, судя по всему, Запорожскую и Херсонскую области.

ISW: Россия начала наземную атаку на юге Украины

Российские силы нанесли локальные наземные удары на юге Украины вблизи границы, разделяющей Николаевскую и Херсонскую области, которую им уже удалось практически полностью взять под контроль. Об этом сообщил Американский институт изучения войны (ISW) в своем очередном анализе развития боевых действий в Украине. Затем на Донбассе на востоке Украины российские войска нанесли наземные удары восточнее города Северск и в районе города Бахмут.

Российские силы могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе городов Снигуровка и Зеленодольск на юге Украины. Российские солдаты минируют берега реки Ингулец возле этих городов.

Зеленский: украинские потери сейчас меньше

Потери украинской армии за последнее время уменьшились, и сейчас в боях с российскими войсками ежедневно гибнет около 30 военнослужащих, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal. В начале июня украинские официальные лица сообщили, что каждый день в боях погибало от 100 до 200 украинских солдат. Нынешнее улучшение связано с поставками оружия с Запада, благодаря которому украинские силы смогли стабилизировать ситуацию на Донбассе на востоке страны, пояснил Зеленский в интервью американской газете.

Президент также предупредил в интервью, что заключение возможного перемирия без возврата оккупированных территорий обременит Россию, которой не помешал бы перерыв для отдыха.