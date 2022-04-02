Новости с войны в Украине 2.4.2022

Буча снова в руках украинцев

Украинским силам удалось отвоевать город Буча, расположенный в нескольких километрах к северо-западу от Киева, сообщил в пятницу местный мэр. За Бучу, как и за ранее освобожденный соседний Ирпень, в последние недели шли ожесточенные бои между воюющими сторонами. Первые снимки из города показывают количество уничтоженной техники и мертвых тел, лежащих на улицах.

Также были освобождены Бородянка и три десятка других деревень, в основном на севере и северо-востоке страны.

Кривой Рог обстрелян

Русские в ночь с пятницы на субботу обстреляли ракетами "Град" район города Кривой Рог к востоку от Запорожья. Об этом газете "Украинская правда" заявил командующий местной военной администрацией Александр Вилкул. Ракеты также попали в города Полтава и Кременчуг. Количество жертв неизвестно.

Россия захватила Изюм

Российские войска захватили город Изюм под Харьковом на востоке Украины, сообщает ВВС со ссылкой на украинский Генштаб. Население Изюма составляло 50 000 человек, и за него велись ожесточенные бои.Изюм имеет стратегическое значение, поскольку пересекает трассу М03 (Е40) из Харькова в Славянск и трассу Р79 от границы с Россией на юго-запад. Через город также проходит железнодорожная линия из Харькова в Лиман и Славянск.

Бомбардировка Одессы

В субботу три российские ракеты попали в жилой район в украинском портовом городе Одесса. Об этом сообщило агентство Reuters. Украинская армия сообщила, что российские войска предприняли попытку ракетного удара по "критической инфраструктуре" в городе, но средствам противовоздушной обороны удалось ее предотвратить.

Ученики сообщили об учительнице, которая критиковала войну

В российском городе Пенза учительница была арестована после того, как ученики восьмого класса сообщили о ней в полицию за антивоенные высказывания. Слова учительницы английского языка Ирины Ген были даже записаны, сообщили BBC и литовский телеканал TV3.

Ген сравнила Россию с Северной Кореей и сказала о войне вещи, которые отличаются от официального мнения в России, а именно, что нападение на Украину - это "спецоперация". Учителю грозит штраф до 60 000 долларов или до десяти лет лишения свободы.

На Украине пойдут на национализацию российской собственности

Парламент Украины одобрил законопроект, который позволит национализировать имущество россиян, поддерживающих войну в Украине, и украинцев, имеющих тесные связи с Россией. Об этом пишет сайт "Экономическая правда".

Китай не обходит западные санкции, заявил его дипломат

Китайский дипломат Ван Лутун, директор по европейским делам Министерства иностранных дел Китая, заявил на следующий день после переговоров между Китаем и ЕС, что его правительство намеренно не обходит санкции, введенные против России. Однако он добавил, что Китай вносит свой вклад в мировую экономику, нормально торгуя с Россией.