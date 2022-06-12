Новости с войны в Украине 12.6.2022

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, Украина по-прежнему контролирует промышленную зону

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, украинские защитники в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои, по-прежнему контролируют местную промзону и химический завод. Сотни людей должны укрыться в нем от российских обстрелов. Губернатор добавил, что в настоящее время российские силы контролируют большую часть Северодонецка. Российский обстрел химического завода также привел к крупному пожару в результате разлива нефти. «Никто не может сказать сколько жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои. Да, люди постоянно находились в укрытиях, но российские войска часами обстреливали жилые кварталы и применяли тяжелую артиллерию. Наверное, сейчас все хотят эвакуироваться, но такой возможности пока нет», — сказал Гайдай через Telegram в воскресенье.

Визит европейских чиновников в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев в субботу с целью переговоров по заявке Украины на вступление в Европейский Союз (ЕС) и долгосрочной помощи ЕС в возмещении ущерба, нанесенного войной. Как сообщают источники немецкой ежедневной газеты Bild am Sonntag, канцлер ФРГ Олаф Шольц также едет в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Они должны посетить Украину накануне саммита крупнейших экономик мира G7, который пройдет с 26 по 28 июня в Баварии. Однако, как сообщает BBC, информация о визите не подтвердилась. Из соображений безопасности большинство государственных деятелей, посетивших Киев во время войны, заранее не объявляли о своем визите.

Уничтоженное зерно в черноморском порту

Целых 300 000 тонн зерна могут находиться на складах в черноморском порту, который, по данным Киева, был уничтожен российскими обстрелами в минувшие выходные, сообщило в субботу агентство Reuters. Заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в субботу, что, по данным учета, на складах в Николаеве на 24 февраля могло храниться от 250 до 300 тысяч тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы.

Россия перестанет выполнять решения Европейского суда по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий Россию от выполнения решений Европейского суда по правам человека, принятых после 15 марта. Об этом в субботу заявил Кремль. Российские законодатели и сенаторы одобрили закон на этой неделе. В середине марта Россия объявила о выходе из Совета Европы, в котором включен суд в Страсбурге. По новому закону компенсация, назначенная судом, в дальнейшем будет выплачиваться только в рублях и только на счета в российских банках. Компенсация может быть выплачена Генпрокуратурой до 1 января 2023 года. Решения Европейского суда по правам человека больше не будут основанием для изменения решений российских судов.

Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о нападении России

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал его предупреждения ранее в этом году о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину. Пресс-секретарь офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг критику. По его словам, Украина готовилась к войне с Россией с прошлого года. Как сообщает РБК-Украина, посол США в Киеве Бриджит Бринк впоследствии смягчила заявление Байдена. «Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру. США не останутся в стороне и не допустят этого. Президент Зеленский и украинский народ взволновали мир своей храбростью и стойкостью, показав, что Россия никогда не подчинит себе Украину", - сказала она.