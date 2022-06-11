Новости с войны в Украине 11.6.2022

Россияне готовят наступление на города Славянск и Северск

Россияне готовятся атаковать города Славянск и Северск в Донецкой области. «Противник перегруппировывает войска и пополняет запасы горючего и боеприпасов для подготовки наступления на Славянск и Северск», — говорится в сообщении Генштаба Украины в Facebook. По данным Американского института военных исследований (ISW), российские войска также продолжают наземную атаку на город Северодонецк, который еще не успел перейти под их полный контроль.

Холера распространяется в Мариуполе

Холера распространяется в украинском городе Мариуполь, который после нескольких недель боев находится под контролем России. Как сообщает британская радиостанция BBC, об этом заявил мэр Украины Вадим Бойченко. Он добавил, что помимо холеры по городу распространяется также дизентерия, и что руководство России старается сохранить эпидемию в тайне. Ранее на этой неделе ООН заявила, что питьевая вода в Мариуполе смешалась со сточными водами. Кроме того, под руинами зданий есть множество гниющих тел.

Лукашенко допустил участие в войне на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал в пятницу, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за запад Украины, чтобы не быть «отрезанными Западом». Об этом сообщил сервер «Европейская правда» со ссылкой на цитирование сервера Zerkalo.io. «Они (Западные страны) приходят из западной Украины или откуда-то еще. Возможно, нам придется воевать за западную Украину, чтобы ее не отрезали. В таком случае это смерть не только для украинцев, но и для нас», — заявил Лукашенко.

За время войны погибло 10 000 украинских солдат

С начала войны в конце февраля с украинской стороны погибло около 10 000 военнослужащих. Об этом заявил украинскому агентству Unian советник главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он добавил, что с российской стороны потери в разы выше. «В нашей стране в начале конфликта в среднем погибало 100 солдат в день, в российской армии — 1000 убитых в день в первые 20–30 дней. Сейчас с российской стороны погибает от 200 до 300 солдат в день», — сказал Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину.

Россия использует для бомбежек ракеты против авианосцев с 1960-х годов

Согласно отчету Министерства обороны Великобритании, основанному на информации британской разведки, российские бомбардировщики запустили на Украину десятки тяжелых ракет Х-22, которые созданы в 1960-х годах и предназначены для уничтожения авианосцев. Их использование против наземных целей считается очень неточным, что, согласно отчету, может быть причиной того, что часто поражаются непредусмотренные цели и увеличивается ущерб среди гражданского населения. «По всей видимости, Россия использует эти неэффективные системы вооружений, потому что у нее заканчиваются современные ракеты», — говорится в докладе.