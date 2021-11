V devadesáti do vesmíru. Kapitán Kirk se životní výzvy nezalekl

Jeff Bezos je celoživotním fanouškem seriálu Star Trek, proto jeho hlavního představitele nechal letět zdarma. Ostatní vesmírní turisté za návštěvu kosmu běžně platí v přepočtu miliony korun.

Přestože celý let od startu po přistání trval pouhých deset minut, a stav beztíže dokonce jen tři minuty, astronauti na vlastní oči spatřili temnotu vesmíru a zakřivení Země, stejně jako Ameriku pod sebou.

„Daroval jste mi tu nejsilnější ze zkušeností,“ poděkoval Shatner po přistání Jeffu Bezosovi. „Doufám, že se z toho nikdy nedostanu a že si navždy uchovám vzpomínku na to, co teď cítím,“ dodal herec, zatímco si z tváře stíral slzy dojetí.

Objetí s Jeffem Bezosem po přistání Foto: Profimedia.cz

Shatner se tím stal nejstarším člověkem ve vesmíru. Překonal rekord z července, kdy se s Blue Origin do kosmu podívala dvaaosmdesátiletá Wally Funková - pilotka, která se měla stát astronautkou v roce 1961, ale nakonec neletěla.

Hlavní je neztratit záliby

Herec oslavil devět dekád letos 22. března, ve skutečnosti ale vypadá maximálně na šedesát. „Kdo vám namluvil, že mi je devadesát? To je lež, kterou šíří novináři,“ žertoval s novinářkou deníku The Guardian během nedávného rozhovoru.

Jeho recept na věčné mládí je jednoduchý a dostupný každému: zůstat zvídavý vůči všemu, co se děje kolem. „Rád žasnu nad světem. Nechávám si otevřené srdce a mysl ohledně toho, jak věci fungují,“ vysvětlil herec.

Let trval jen deset minut, přesto to pro Williama Shatnera byl největší životní zážitek. Foto: Profimedia.cz

Pokročilý věk mu ale pomáhá zvládat i to, že má stále záliby. V jeho případě jsou to koně. „Soutěžím v reiningu (jedna z disciplín westernového stylu, kdy jezdec s koněm předvádí zadanou úlohu složenou z přeskoků, otoček, couvání atd., pozn. red.). Je to velmi atletický a kovbojský sport,“ přiblížil Shatner.

To, že je neustále otevřený vůči novým zážitkům, dokazuje, že krátce po svých kulatinách odletěl na Bahamy, aby si zaplaval se žraloky. „Pětimetroví žraloci tygří to byli! A jednoho z nich mi položili do klína!“ vyprávěl nadšeně.

Tragédie na dně bazénu

Přestože je Shatner rodilý Kanaďan, žije už přes padesát let v Los Angeles. Jeho tři dcery a pět vnoučat bydlí poblíž. Je počtvrté ženatý, ve svých osmaosmdesáti ale požádal o rozvod i se svou poslední ženou Elizabeth Anderson Martinovou, s níž strávil osmnáct let. Přesto spolu stále žijí pod jednou střechou. „To je na dlouhé povídání,“ podotkl na vysvětlenou. „Řekněme jen, že jsem udělal něco velmi hezkého,“ zašklebil se šibalsky.

Jednu z nejtěžších chvil zažil Shatner v srpnu 1999, kdy po návratu domů našel na dně jejich bazénu bezvládné tělo své třetí ženy Nerine. Autopsie později zjistila, že byla opilá, navíc zkombinovala alkohol s diazepamem a utopila se.

„Proč jsem pro ni neudělal víc? Pila po celou dobu, co jsme byli spolu, tehdy jsem ale nechápal, co je to závislost,“ svěřil se představitel kapitána Kirka.

Jen klid, o nic nejde

Dostat se z depresí mu pomohl kolega a kamarád Leonard Nimoy, který ve Star Treku hrál pana Spocka a jednu dobu, stejně jako Nerine, bojoval s alkoholismem. Bývali nejlepší přátelé, ale nedlouho před Nimoyovou smrtí v únoru 2015 se vzdálili. Shatner nepřišel nikdy na to proč. „Bavili jsme se o všem možném, o rozvodech, o dětech... Něco se ale stalo a já nevím co, bylo to zvláštní. Nedávno mi jeho dcera řekla: ,Měl tě opravdu rád.' To mě dojalo,“ poznamenal Kanaďan.