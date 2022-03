Polárníci dobyli český pól chladu, v noci bylo minus 24

Žádný z nich nakonec do rána neumrzl a nedostavily se ani jiné náznaky omrzlin. „Noc byla nad očekávání příjemná. Až na tu vlhkost. Když je člověk dobře vybavený, dá se to zvládnout,“ uvedl Tomáš Tureček z National Geographic.

Příliš se nevyspal Pavel Koráb z Liberce, který zůstal věrný svému vybavení. „Vzal jsem si letní stan a zakopal jej trochu do sněhu, ať kdyby přišel vítr, mi do něj zespod nefoukalo. Nemohl jsem nejdřív usnout, protože jsem měl obavu. Pracovala u mne psychika. Obavy, abych nezemřel ve spánku mrazem. Chlad byl padesát procent v hlavě a padesát procent skutečný,“ přiznal Koráb. I tak se ale s ostatními členy nultého ročníku akce dohodl, že si nenechá ujít ani další ročník.

Polárník Petr Horký potvrdil, že nejde o jednorázovou akci. „Dáme dohromady další ročník a možná i na víc než jen jednu noc. Bylo by fajn naučit Čechy chodit na výlety do zimní krajiny. Ve Skandinávii je to docela běžné, seberou se tátové s dětmi nebo celé rodiny a vyrazí se sbalenými sáněmi za zády na dva tři dny trvající výlet do nádherné zimní divočiny. A Jizerkou jsme si potvrdili, že i laskavá česká krajina dokáže být divoká,“ vysvětlil Horký s tím, že jde jen o to, naučit se správně oblékat, znát své tělo a přestat se bát chladu.