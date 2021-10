Na kamenná vína z Velkých Němčic nepospíchají, tradice se dědí stovky let

Právě vinné kameny, kterým se pro svou podobu přezdívá také vinné diamanty, jsou to, na co se jeho rodinné vinařství zaměřuje. Jedná se o sedimenty vzniklé reakcí kyseliny vinné s draslíkem. I když jej mnozí považují za estetickou vadu, podle Samsona dokáže vinný kámen zlepšit vlastnosti uzrávajícího vína v sudu a je známkou šetrné výroby alkoholu.

Kořeny vinařské tradice v rodině Jaroslava Samsona se datují nejméně do roku 1616, kdy v dochovaných matričních záznamech nalezl u svého prapředka povolání vinař. Velkému rozvoji vinařství se pak přičinil jeho pradědeček v druhé polovině 19. století. Od té doby se toho zde na postupech výroby vína moc nezměnilo.

„Děláme víno tak, jak nás to naučili,“ shrnul jednoduše Samson. Dobré víno přitom zpravidla vzniká už na vinici. Proto zde kontrole zrajících hroznů věnují maximum pozornosti, od měření cukernatosti a míry kyselin či PH, až po hlídání barvy semen v hroznu. „Když jsou všechny parametry v rovnováze, tak je čas sklizně,“ dodal vinař.

Sklizeň probíhá výhradně ručně a tradičně z rána za nižších teplot. Vyšší teplota hroznů by totiž mohla během lisování bobulí negativně ovlivnit chuť vína. Ještě před lisem ale hrozny míří do speciálního stroje, jde o takzvaný mlýnko-odstopkovač, který je zbaví stopek a jemně pomačká.

S důrazem na tradici v jeho Rodinném vinařství U Samsonů také pěstují odrůdy typické pro Velkopavlovickou vinařskou oblast, které jsou Velké Němčice součástí, a to například Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller-Thurgau či Muškát moravský.

„My na naše víno nespěcháme. Nepoužíváme selektovanou nakupovanou kvasinku, ale máme vlastní. Moderní vinař dnes používá plno věcí a postupů, které my nepotřebujeme a ani nechceme. Příroda nám sama řekne, co potřebujeme pro výrobu a jak to máme udělat. Moji předkové mi vždycky říkali: ‚Jaro, pamatuj si, víno se dělá samo a ty ho jen tak trošičku musíš dirigovat‘,“ svěřil se na závěr Samson.