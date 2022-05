Do aukce jdou další Jordanovy tenisky, hlavní roli ale bude hrát kartička

„Bude to první nováčkovská karta, kterou u nás budeme dražit,” řekla agentuře Reuters Caitlin Donovanová z aukční síně. Karta by se mohla vydražit za dva až tři miliony dolarů (46–69 milionů korun).

Zájem o Jordanovy věci vzrostl během uplynulých let, poté co se velké popularitě těší série The Last Dance (Poslední představení), která během pandemie doslova „bourala” Netflix.