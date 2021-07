Chci pomoci budovat mosty mezi odlišnými světy, říká voják vietnamského původu Mai

„Rád bych inspiroval ostatní. Je pro mě čest, sloužit u čestné stráže. Byla to docela výzva, že vzhledem ke svým kořenům jsem dostal možnost vykonávat tuto práci. Snažím se, abych byl přínosem, a chci tím motivovat nejen vietnamskou komunitu, ale i další, že když to můžu vykonávat já, tak i ostatní, kteří chtějí sloužit a být součástí armády,“ vysvětlil Mai jednu ze svých motivací.

Mai patří k takzvané druhé generaci Vietnamců žijících v Česku. Jeho rodiče se do země přestěhovali s výhledem na lepší životní podmínky před třiceti lety, Mai se jim narodil v Česku o dva roky později. Už od mala snil o tom, že bude sloužit u bezpečnostních složek.

„Rodiče mě samozřejmě směřovali spíše k právům nebo medicíně. Já jsem to ale viděl jinak a nakonec souhlasili, že se přihlásím na střední policejní školu v Holešově na Moravě. Musel jsem ale slíbit, že střední školou to pro mě nekončí,“ uvedl. Nakonec se přihlásil na Policejní akademii v Praze, kde dokončil magistra. Místo k policii ale jeho další cesta zamířila do armády, kde slouží už dva roky, z toho rok a půl u čestné stráže.