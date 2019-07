Zboží.cz

Rybaření je úžasný způsob, jak „utéct“ na chvíli ze světa starostí, zrelaxovat tělo i mysl a být jen sám se sebou – a samozřejmě s okolní přírodou. Spousta rybářů (tedy těch, kteří nepatří mezi profesionály) se shodne, že jim nejde ani tak o velký úlovek jako o možnost hodit za hlavu stres a užít si klid. Nicméně i tak se neobejdete alespoň bez základní výbavy. Co si tedy – kromě rybářského lístku a povolenky – pořídit?

Prutem to jen začíná

Možná jste jako děti zkoušeli ulovit rybu na klacek, ke kterému byl připevněn provázek, na jehož konci se skvěla více či méně účinná návnada. Je jasné, že namísto úspěchu byl zaručen spíše neúspěch a pro opravdové rybaření tedy potřebujete opravdový prut. Na trhu najdete nepřeberné množství typů, jež se liší nejen technikou rybaření, ale také tím, k lovu jakých ryb se nejlépe hodí. Určitě si nechejte poradit od zkušenějších rybářů, případně odborníků v obchodě.

Nedílnou součástí rybářské výbavy je samozřejmě naviják (a také vlasec). Rovněž zde máte na výběr několik možností – navijáky se liší především typem brzdy (přední, zadní, volnoběžná, bojová apod.) a opět záleží na vás, respektive na způsobu lovu, který vám bude nejlépe vyhovovat. Pokud nechcete vybírat jednotlivé komponenty, zvolit můžete rovnou rybářský prut s navijákem. Jako začátečník nebudete potřebovat nejdražší, profesionální pruty či navijáky, nicméně pokud rybaření propadnete, může se stát, že budete mít doma sbírku nejrůznějších typů prutů. Jestliže chcete k tomuto koníčku vést i své ratolesti, určitě se vyplatí investovat do dětského rybářského prutu, který se bude vašemu potomkovi ovládat lépe než model pro dospělé.

Abyste nemuseli celý den držet prut v ruce či jej opírat o provizorní „držák“ z větví, pořiďte si rybářskou vidličku nebo stojan na rybářské pruty. K bezpečnému transportu prutů pak jistě využijete i obal nebo tašku na rybářské pruty, která kromě nich pojme i řadu nezbytností. K těm patří mimo jiné háčky, rybářský peán (k vyndávání háčků z rybí tlamy), metr nebo třeba vezírek (slouží k uchování nástražných rybek nebo vašeho úlovku). Zapomenout nesmíte při nákupu základní výbavy ani na kvalitní podběrák.

Ryby musíte také na něco přilákat. Aby se vám „zakously“ do háčku, je nutné pořídit návnadu (opět záleží na tom, jaký druh ryb se chystáte lovit), hodit se bude také olůvko a splávek. Nejen na tyto drobnosti vám budou užitečné nejrůznější boxy a krabičky.

Rybaření v 21. století

Bylo by nicméně chybné si myslet, že dnešní rybaření se nikterak neliší od toho před 30 lety. Pomineme-li vylepšené materiály či vlastnosti prutů a spol., nesmíme zapomínat, že i do této oblasti již úspěšně pronikly i moderní technologie. Jako začátečník je sice nejspíš hned nevyužijete, ale pro úplnost zmiňme, co obsahují.

Především v této kategorii najdete sonary a echoloty, jež dokáží odhalit, jak je voda, v níž lovíte, hluboká či jak vypadá dno. Navíc vás upozorní, pokud se v jejich blízkosti objeví ryba. Velmi oblíbené jsou nahazovací sonary, které jsou připevněny lankem k prutu a, jak název napovídá, nahazují se do nejrůznějších míst. Na trhu najdete i speciální podvodní kamery (některé můžete umístit k návnadě přímo na vlasec) či elektronické hlásiče, které vás upozorní v případě, že ryba zabrala.

Vzhledem k tomu, že pro řadu lidí je rybaření především skvělý relax, neměli bychom zapomínat ani na nezbytné pohodlí rybáře. Sedět jen tak na vlhkém břehu není nic pohodlného, a tak většina lovců s sebou vozí i speciální sedačku nebo rybářské skládací křeslo.

Opomínat byste neměli ani rybářské oblečení. Ne že byste nemohli vysedávat na břehu v tom klasickém, nicméně materiál rybářských kalhot, svetrů či mikin vám zajistí opravdové pohodlí. Rybářská vesta pak díky řadě kapes ukryje všechny nezbytnosti, které se vyplatí mít po ruce. A když už jsme u toho „co na sebe“, zmínit je nutné ještě obutí. Především do deštivého či chladného počasí oceníte kvalitní rybářské holínky. Některé způsoby rybolovu (např. muškaření) vyžadují, aby rybář opustil suchý břeh a vydal se přímo do vody. Klasické holínky v takovém případě nemusejí stačit, a tak přicházejí na řadu brodicí kalhoty nebo rybářské prsačky (na trhu je najdete z různých materiálů, nicméně řada lovců nedá dopustit na prsačky neoprenové).

Výše popsané pomůcky jsou jakýmsi základem pro rybáře-začátečníky. Uvidíte, že jakmile začnete kouzlu rybolovu (ať už tomu pro radost, nebo kvůli chutnému úlovku) propadat, vaše výbava se bude pomalu a jistě rozrůstat.

