Pro mnoho mužů a také žen je kouření doutníků velkou vášní. Není proto divu, že se Chorvat Marco Bilik v roce 2010 rozhodl, že uspořádá mezi kuřáky mistrovství.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v kouření nemůže být někdo lepší a někdo horší, cíl soutěže je jednoduchý. Vydržet co nejdéle kouřit jeden doutník, který nesmí vyhasnout.

Podmínky mají všichni soutěžící stejné, všichni totiž kouří stejnou značku a typ doutníku, k němuž mají dvě zápalky.

Světový rekord v této disciplíně pro představu činí tři hodiny a 40 minut. Ten odolal i kuřákům v thajském předkole a na vítězství tentokrát stačil čas jedna hodina a 47 minut. Přesně tak dlouho svůj doutník kouřil Švéd Mikael Petersson a zajistil si tak vstupenku do chorvatského finále.

AND WE HAVE A CHAMPION! For the 2nd consecutive year, Mikael Petersson of Sweden (left) wins the Cigar Smoking World Championship qualifier at Whisgars! He's congratulated by CSWC founder Marko Bilic (center) and Whisgars' Hillman Lentz. pic.twitter.com/BfSCJ1P7KZ