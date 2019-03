Novinky, ČTK

Čtyřletá výuka ve škole v Cambusu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku. Obě nové učnice, jedenatřicetiletá Angela Cochraneová a osmatřicetiletá Kristy Olychicková, jsou z bednářské práce nadšené a těší se, že přispějí k bourání genderových stereotypů.

Cochraneová je bývalou zdravotní sestrou, bednářství ji zaujalo poté, co viděla inzerát na internetu. Připadalo jí to jako zajímavá kariérní výzva. „Je to mnohem složitější, než jsem si myslela, a když přijdu večer domů, tak jsem vyřízená,“ uvedla.

Její souputnice Olychicková, která přicestovala za učením z Kanady, dlouho snila o tom, že by působila v oboru skotské whisky. „Je to vzrušující výzva, když si pomyslím, že budu přispívat k další generaci whisky,“ řekla.

Noví učňové studují na škole v Cambusu.

Učitel John Carberry má s prací bednáře více než tři desetiletí zkušeností a uvádí, že tato práce vyžaduje neuvěřitelnou přesnost. To, co učni musí zvládnout, je směs síly, zkušeností a trpělivosti, učí se opravovat sudy bez lepidla nebo hřebíků, ale musí také zvládnout specifická měření a vypočítávání poměrů a tloušťky dubu. Dodává, že než se stane bednář mistrem, trvá to nejméně deset let. Odměnou za tak dlouhou dobu je kariéra na celý život.

Bednářství v Cambusu bylo otevřeno v roce 2011. Ročně vyrábí více než 400 000 sudů určených pro zrání lihovin z nabídky firmy Diageo.