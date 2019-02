Miliardář Harding chce své peníze věnovat zejména na to, aby univerzita mohla zvýšit počet postgraduálních studentů, další prostředky poputují chudým studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Sedmapadesátiletý Harding se po absolvování univerzity začal věnovat financím a patřil k prvním obchodníkům, kteří začali při transakcích využívat počítačové algoritmy. Nyní jeho hedgeový fond Winton spravuje jmění ve výši 20 miliard liber a jeho osobní majetek se odhaduje na jednu miliardu liber.

Today, we received an amazing £100 million from the David and Claudia Harding Foundation to support some of the brightest postgraduate and undergraduate talents. Without such generosity, the pioneering work we are known for would be impossible https://t.co/YMNVdRw3wO #scholarship