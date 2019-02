Vojtěch Pospíšil, Novinky

Ještě před pár lety Luděk Seryn, který je zároveň i zlatníkem, počítal s tím, že si k sobě najde spolupracovníky, naučí je svou filozofii a rozjede běžnější výrobu. Na to ale nedošlo, stal se přesný opak. Hodinář původem z Mohelnice strávil poslední dva roky výrobou jediných hodinek.

„Člověk míní, život mění. Přišel za mnou zákazník s přáním a posunul mě úplně jiným směrem,“ vysvětlil Novinkám hodinář ve svém pražském ateliéru.

Dříve hodinky se strojem, který už měl navržený a vyzkoušený, zvládl vyrobit do tří měsíců. U tohoto kusu ale zabral hodně času už jen samotný vývoj a příprava na výrobu.

„Byly to dva roky práce a odříkání. Strašně moc jsem se u tohoto projektu naučil,“ dodal.

Luděk Seryn

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Z externích zdrojů pořizuje hodinář pouze řemínek, sklíčka a základní soukolí. Zbytek je jeho výroba, takže i to nejmenší kolečko prošlo jeho rukama. Celkem je jeho poslední výtvor složen z 260 částí, z nichž velká porce vznikla v jediném kusu.

Hodinky nesou jméno Karel Rotation. Karel podle křestního jména zákazníka a Rotation podle samotného konceptu hodinek. Prostřední část stroje totiž rotuje, kolem osy se otočí jednou za osm hodin, jak je vidět na konci videa v článku, a nese další dvě části – jednu, která řídí pohyb ručiček, a druhou s automatickým nátahem, který hodinkám dodává energii.

Jedná se o opravdu unikátní technické řešení, o čemž svědčí fakt, že si Seryn podal žádost o patent a očekává, že s jeho uznáním nebudou problémy. Množství práce a technická náročnost se samozřejmě musejí promítnout do ceny. O přesných sumách nechce hodinář hovořit, ale přiznává, že se pohybujeme v jednotkách milionů korun.

Chystá se do zahraničí



Hodinářovu tvorbu sleduji delší dobu a posun ve zpracování je u hodinek Karel Rotation znatelný. Pozitivní ohlasy na jeho počin lze zaznamenat také na sociálních sítích od příznivců a znalců vysoké hodinařiny a uznání našel i tam, kde se řemeslu učil.

„Když se mi před deseti lety ozval náš absolvent Luděk Seryn, že by mi chtěl ukázat hodinky, které sám vyrobil, říkal jsem si: ‚Ten má sebevědomí...‘. A byl jsem příjemně překvapený. Byla to tenkrát hlavně zlatnická práce, protože Luděk „jen“ vyrobil pro hodinkový strojek kompletní pouzdro a ukazatel podle vlastního návrhu. Od té doby jsem se zájmem sledoval jeho další tvorbu. Čím dál víc hodinářskou. A bylo vidět, že si Luděk nestanovoval snadné cíle. Jeho dnešní Karel Rotation jsou toho důkazem. Jsem zvědavý, co bude dál. Věřím, že Luďkovi invence i sebevědomí vydrží,“ uvedl pro Novinky pedagog Jaromír Ondráček z hodinářské školy v Jihlavě.

Hodinky Karel Rotation.

FOTO: archiv Luďka Seryna

Luděk Seryn cítí velký zájem od zahraničních sběratelů a odborné veřejnosti, nebylo by proto překvapením, kdyby se v březnu objevil ve Švýcarsku na prestižním veletrhu šperků a hodinek Baselworld. V hlavě také spřádá plány na další posun svého nejnovějšího díla. Připravené už má další dvě verze rotačních hodinek a možná trochu překvapivě říká, že by rád našel vhodného partnera v podobě větší firmy, která by tyto hodinky vyráběla.

„Bavila by mě představa, kdyby se ty hodinky vyráběly ve větším množství. Já sám to ale dělat nechci. Mým cílem není masově vyrábět hodinky, ale spíš je vymýšlet, vyrábět prototypy,“ dodal hodinář.