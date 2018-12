vps, Novinky

Po skončení letošního ročníku Baselworldu jsme psali, že se tato akce, která je považována za nejvýznamnější svého druhu, potýká s úbytkem vystavovatelů a čeká se, zda neskončí někdo z velkých jmen. [celá zpráva]

Černé scénáře se naplnily v červenci, když odchod oznámila společnost Swatch Group, která zastřešuje téměř dvě desítky značek od Certiny přes Longines až po Omegu. [celá zpráva]

K dalšímu exodu už nedošlo, nicméně i tak se jednalo o citelný zásah, protože Swatch Group patří mezi nejdůležitější hráče na trhu. Odborná veřejnost od té doby řeší, jak si Baselworld s novou situací poradí.

Jako v minulosti



Sladění kalendářů s konkurenčním veletrhem SIHH je krokem, který se moc nečekal, ale zároveň se nejedná o úplnou novinku. Ještě před zhruba jednou dekádou na sebe veletrhy taktéž navazovaly.

Nově se tedy SIHH nebude konat v lednu a Baselworld v březnu. Termíny se posouvají, ženevský SIHH bude v roce 2020 trvat od 26. do 29. dubna, poté v Basileji naváže Baselworld od 30. dubna do 5. května. Tento plán byl potvrzen až do roku 2024.

Obě akce se liší, SIHH je menší, prestižnější a až do letošního roku byla uzavřena veřejnosti. Těsná návaznost na sebe je tak především úlevou pro odbornou veřejnost a návštěvníky, kteří doposud musejí cestovat často z velké dálky dvakrát do roka. Zároveň ale tento krok zajišťuje určitou stabilitu pro větší Baselworld, protože se hojně spekulovalo, zda ho má po nadcházejícím ročníku 2019 vůbec smysl pořádat.