Capaul za zachování „důstojnosti hospodářských zvířat“ bojuje už devět let. Ve Švýcarsku, kde jsou krávy v podstatě národním symbolem, jsou tři čtvrtiny těchto zvířat zbavovány rohů, případně jsou geneticky bezrohé, jak připomněla agentura Reuters. Švýcarský farmář doufá, že v případě úspěchu by se snížil počet krav, které takto přicházejí o rohy.

„Když se na ně podíváte, tak mají hlavu nahoře a jsou pyšné. Pokud odstraníte rohy, tak jsou smutné,“ uvedl Capaul, který se sám označuje za rebela.

Claudia Capaulová, manželka Armina, na jejich farmě v Perrefitte.

Zárodky rohů se u mladých telat odstraňují vypalováním, což je podle kritiků kruté a bolestivé. Zastánci tohoto způsobu naopak tvrdí, že to je stejné jako kastrace u psů a koček a argumentují tím, že to je otázka bezpečnosti.

„Náš současný systém má v chovu výhody, krávy spolu lépe vycházejí. Pokud by měly rohy, tak by se zvýšilo riziko zranění ostatních zvířat a také lidí,“ řekl farmář Stefan Gilgen, který chová 48 krav. Každá farma by si to podle něj měla rozhodnout sama.

Odstraňování zárodků rohů u telete.

To v principu neodporuje Capaulově cíli, podle kterého by měli být finančně zvýhodněni chovatelé, kteří krávy nezbaví rohů. Konkrétně jde o roční dotaci ve výši 190 švýcarských franků (asi 4400 korun) na jeden kus dobytka. To se pochopitelně nelíbí švýcarské vládě, podle které by to z rozpočtu vysálo až 30 miliónů franků, tedy asi 688 miliónů korun.

Capaul se nejprve pokoušel lobbovat právě u politiků, a když to selhalo, posbíral 100 tisíc podpisů nutných pro vyvolání národního referenda, které se bude konat v neděli. Poslední průzkumy ukazují, že hlasování zřejmě bude těsné.