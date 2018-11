vps, Novinky

Zmíněná whisky byla vydestilována 22. prosince 1962. Poté 51 let zrála v dubových sudech po bourbonu a lahvována byla v roce 2014. Palírna uvádí, že má k dispozici symbolických 51 lahví, přičemž všechny plánuje rozlít.

„Tato whisky zrála v sudech po dobu 51 let. Poté by pravděpodobně dalších 51 let stála někde na poličce a na tu lahev by jen padal prach. Kvůli tomu se ale whisky nedělá,“ vysvětlila Georgie Bellová, která je ambasadorkou firmy Bacardi, jež palírnu Craigellachie vlastní.

„Chtěli jsme udělat nemyslitelné, chtěli jsme, aby byla tato typicky sběratelská whisky dostupnější. Chceme dát co nejvíce lidem šanci ochutnat tuto úžasnou whisky, protože jak často se stává, aby se whisky tohoto stáří a kalibru doopravdy degustovala?“ naráží Bellová na fakt, že takovéto lahve se většinou nekupují na pití, ale jako investice.

Marketéři značky jistě mají dobře spočítané, že se jim tato propagační akce vyplatí. Na druhou stranu, je potřeba tento sympatický krok ocenit, protože palírna se tím připravuje o peníze. Whisky staré více než 50 let se totiž prodávají za slušné sumy. Loni například destilérka Macallan uvedla 50letou whisky s cenou téměř 750 tisíc korun za lahev. A nejsou neobvyklé ani vyšší částky.

Zájemci, kteří by 51letou whisky chtěli ochutnat, se můžou registrovat na stránkách palírny. Whisky bude k dispozici celkem na čtyřech akcích, a to v Anglii, Austrálii, Jihoafrické republice a USA. Na každý termín je k dispozici omezený počet lístků, účastníci proto budou vybráni losem. Fanoušci, na které se usměje štěstí, před degustací 51leté whisky ochutnají ještě další dvě whisky a koktejl z produkce palírny, to vše na její účet.