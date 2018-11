Je to nemilosrdná válka, na níž se přiživují místní gangy a mezinárodní mafie. Drobky z tohoto stolu zajišťují přežití místních komunit. „My jsme s Deurickem začali pytlačit v patnácti letech,” řekl agentuře AFP jeho bratranec Bruce Van Reenen.

Ušeň druhu haliotis midae, která žije pouze v jihoafrických vodách, je jejich nejoblíbenější kořistí. Delikátní masíčko si oblíbili bohatí gurmeti v Číně, kde se těší stejné popularitě, jako rohy nosorožců využívané v tradiční medicíně.

„Obvykle jsme lovili společně. Ale té noci jel sám. Já jsem plul na Camps Bay, on kolem Kapského poloostrova,” říká Bruce Van Reenen. Deurickova družka, která později porodila dcerušku, jej za úsvitu očekávala v rodinném domku v chudinské čtvrti Hangberg, aby si spolu vypili ranní kávu.

Nebylo po něm vidu ani slechu. Ani moře nevyplavilo jeho tělo. Jeho dva společníci obviňují zvláštní jednotku námořní policie, že ho zastřelila, když se snažila zadržet jeho loďku. Policie zahájila vyšetřování, které zatím pokračuje.

Yet another abalone cookhouse bust in Cape Town this week. "In an attempt to hide the smell, sticks of burning incense were also found in the house." https://t.co/XGmZ8lUl8y pic.twitter.com/pKtz6Mza24